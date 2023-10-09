藝人季芹與王仁甫早年在主持節目《旗開得勝》時傳出戀情，後兩人在關島完婚，夫妻甜蜜狀態讓許多人欣羨，近年選擇與先生搬到宜蘭頭城，讓小孩子在成長的過程中接觸大自然，也能夠著手經營民宿的副業，Youtube興起後他們架設頻道「芹仁PlayWhat」，分享生活上、工作上的大小事；今（9）日季芹在社群透露人在急診，虛弱模樣引粉絲擔心。

季芹今（9）日在Instagram透露人在陽明醫院的急診室：「一有狀況就去看醫生了，但沒對症下藥，吃藥吃了三天，也反覆燒了三天，最後還是要去醫院報到，這波流行性感冒超嚴重，大家要多保重喔！！」她無奈表示生病後很多事情都不能做了，強調「重點是醫護人員真的好辛苦，無論什麼時候，他們都堅守崗位，隨時在照顧需要的人，看著他們內心真的滿滿的感謝」。

照片中季芹戴口罩躺在病床上，看起來相當憔悴，拍下輸液的畫面，貼文發布後藝人好友夏克立留「希望妳早日康復」，薔薔也說「姐平安健康、早日康復。期待再看姐的美麗」，夏宇童、吳速玲、楊千霈、黃沐妍、李佳穎、佐藤麻衣、郭彥均、夏乙薇等等藝人也都現身留言區關心。

秋冬是流感好發季節，10月2日起公費流感疫苗開放施打，民眾也可自費施打，第二階段公費施打將於11月1日開始，第一階段公費施打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員。