一名男子發現身邊不少在外租屋的朋友，大多是吃外食解決三餐，對電鍋的使用次數已不如過去頻繁，問租屋族買什麼家電最實用，多數人建議他買微波爐，表示不論租屋或居家都應備有一台，「有沒有微波爐差很多。」

原PO日前於PTT八卦板指出，過去曾聽親友說，在外租屋一定要一台大同電鍋，但他觀察多數人都吃外食，對電鍋的需求已減少，就連洗衣服也改到坊間投幣式洗衣店，問哪些是家電是租屋必備的？

疑問激起許多網友回應，微波爐為多數人首選，「認真回你，微波爐」、「當然是微波爐啊」、「微波爐好用」、「問的就是微波爐」、「微波爐比大同電鍋更實用」、「冰箱房東都會提供，但你單身最需要的是微波爐」、「有沒有微波爐差很多」、「不管有沒有租屋，微波爐必備啊」。

其他人給其他建議，「洗衣機買單人自己用比較安心，自助的噁心」、「沒辦法接受洗衣機投幣」、「洗脫烘衣機」；另也有人推掃地機器人，「必需是掃拖機器人吧！用過真的回不去」、「現在的掃拖機器人功能真的很強大」、「會拖地的掃地機器人」。