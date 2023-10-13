空屋問題嚴重，租屋難求。租客聯盟、公義捍衛行動志工團今天上午共同召開記者會，呼籲各黨履行承諾，推動中央空屋稅，也呼籲國民黨儘速提出國民黨版「中央空屋稅」，並責成黨籍財政委員會召委積極排審討論。

公義捍衛行動志工團團長陳志明表示，「中央囤／空屋稅」為716凱道行動核心訴求之一，各黨與柯文哲、侯友宜兩位總統參選人皆明確承諾，並有簽名為證，基於公民行動的監督立場，開議後將回歸國會倡議，逐一個別推動相關改革，「中央囤／空屋稅」更是其中關鍵。

租客聯盟代表廖庭輝表示，截至10月12 日18時為止，租客聯盟已經收到1249份「租屋狀況調查問卷」，「租屋難求」為租屋族租核心困境，高達55％不滿「供需不足租金上漲／租金價格不穩定」，37.3％的租屋族表示「合適的租屋選項過少」。顯示空屋問題已深刻影響租屋權益，應設法引導空屋出租使用。

針對中央囤房稅，租客聯盟指出，定位上，目前行政院的「囤房稅2.0」法案與租客聯盟所倡議之的「中央囤／空屋稅」並非互斥，而是互補。前者為「房產稅」，有房產就繳稅、多屋者應多繳稅；而「中央囤／空屋稅」為目的導向，僅多屋且未有效使用房屋才會被課稅，所有權人如出租使用即予免徵。諸如法國、加拿大、澳洲等，除既有房產稅外，皆有針對未有效使用房屋（空屋）另行立法課稅以促進其出租的作法。

就施行面上，廖廷輝說，中央空屋稅有以下基本原則，「偏鄉排除」：課徵範圍以房價、租屋需求較高地區為限，只鎖定都會區空屋，排除偏鄉無市場使用需求的住宅；「多屋重稅、出租免徵」：針對多屋（三房以上）須課徵足夠強力重稅，但只要出租（另包含都更、裝修、屋況不堪居住等例外情形）便免徵，才能有效促使空屋釋出使用；「既往不咎」：為避免部分屋主憂慮出租遭查過往逃漏稅、或轉嫁租金，因此比照近期行政院院會《住宅法》修正草案，明訂申報租屋者既往不咎，免於追稅之困擾。

租客聯盟提到，716簽署承諾的政黨中，時代力量與台灣民眾黨已研擬法案，即將提案送立法院審議，惟國民黨尚未提出黨團版本。

租客聯盟指出，由於國民黨總統參選人侯友宜，以及黨團代表游毓蘭委員均簽署716承諾書，且於9月28日與社會住宅推動聯盟會談時，侯亦明確表示「都市裡面的空屋一定要逼出來，要想辦法透過稅制讓空屋釋出是最重要的最重要是把空屋逼出來，不應讓房子空置」。嚴正呼籲國民黨信守承諾、說到做到，儘速提出國民黨版中央空屋稅，並責成黨籍財政委員會召委積極排審討論。