遠航指出，遠航復照等行政訴訟目前進入再審階段，且交通部、民航局沿用民航法倉促立法的「復興航空」條款「錯殺遠航」，剝奪人民營業自由權、財產權與工作權作法是否合憲？憲法法庭已分案進行審理。法律無定論前即拆除總部形同毀屍滅跡，遠航員工自救會將在遠航總部發起「守護家園」活動，號召待業員工及熱心人士參與。

遠航總部除了未支付土地租金外，另有其他債權人提出民事訴訟多次進行拍賣，均以得標者需支付台北航空站土地租金而流標，因而台北航空站向法院聲請拆屋還地。

不過，遠航表示，未能支付土地租金的原因，是民國108年12月13日起民航局即禁止遠航班機放飛，又於109年2月1日政策宣布因應covid-19疫情紓困前夕，即1月31日違法越權對遠航撤照，將遠航摒除在民航業紓困名單之外，前董事長張綱維在無任何收入情況下，不惜鉅額成本依舊苦撐至3月31日。

遠航指出，即使營運難以為繼擬停業，遠航還維持員工照常上班逾三個半月，更何況航空公司的鉅額開銷非一般企業可以比擬。與其說遠航無預警停業，倒不如說受迫於民航局的違法作為，惡意將遠航排除在民航業紓困名單外，最終被迫停業。如今民航局所屬的台北航空站迫不及待「依法」拆除遠航總部，遠航將據理力爭。