隨著台塑企業總部20日正式移師內湖大樓，位在台北市敦化北路的舊大樓，即將進入都更模式「打掉重練」。這棟台塑敦北大樓總部，開啟台塑集團茁壯的華麗歷程，見證台灣經濟起飛，也曾是中國各地官員指名參觀的打卡景點，就連饕客也想一探13樓神祕招待所的台塑牛小排，滿載著豐富歷史與故事。

台塑總裁王文淵今年在斥資8.4億打造的高雄台塑昆仲公園開幕時提到，「1954年，台塑企業兩位創辦人王永慶和王永在，就是在獅甲地區成立福懋塑膠，興建台灣第一座PVC工廠。」王家兄弟在三坪不到的小辦公室開啟石化霸業，因業務成長和改組需求而北上，1968年在台北市南京東路上蓋台塑總部大樓，很快又不敷使用，1976年再搬到敦化北路的新大樓。

當年，王永慶買下敦化北路6000多坪的地，原想投資蓋飯店，後因建材問題作罷，轉而蓋起台塑集團新總部，由御用建築師陳永全規劃設計，於1971年動工，蓋成地上13層、地下一層的大樓，六年後進駐啟用，旁邊則蓋起長庚醫院。

從敦化北路看去，台塑總部大樓建築物正面十分挺拔，但其實全棟建物形狀並不方正，從空中俯瞰像美國五角大廈、狀似「烏龜」，內部動線更像是迷宮，曾有好事的風水師說這風水不好，還傳出可能是八卦壓陣，對於各種傳言，有老臣笑著透露，「王永慶不信鬼神，房子蓋成這種形狀，完全是想把土地利用到最多而已。」空出來辦公室也沒閒著，大約有三成是出租給別的公司。

台塑集團搬到敦化北路，王永慶後來也住進頂樓，開啟「老闆就住在公司裡」居高臨下的特殊風氣。台塑企業築起龐大石化王國的年代，王永慶中午時會找員工開便當會議，這位老闆問事簡直是「細節控」，嚴格氣氛下員工根本食不下嚥，後來王永慶打算交棒接班，中午就會上樓回家吃午飯、休息一下再下樓繼續工作，主管們才鬆了一口氣。王永在家族則住在總部大樓附近。

敦北大樓分前、後棟，中間有露天的中庭，加上走廊都長得一樣「白淨」，訪客不小心就繞了一圈，第一次拜訪的人一定會迷路，台塑企業大樓雖有保全和門禁，但進門之後就沒人管，因此採訪台塑企業的媒體記者以前最喜歡在「迷宮」裡閒逛，因為可以「巧遇」這位全球知名的「台灣經營之神」兼「台灣首富」。

前總統馬英九2008年剛當選時，特別到台塑總部與創辦人王永慶請教，台積電張忠謀、鴻海郭台銘也都來共襄盛舉，留下這張難得的照片。（圖／報系資料照）

這位只有小學學歷、白手起家的石化巨擘，成了中外專家學者眼中的企業經營成功典範，名聲轟動兩岸。而在政商雲集的台塑敦北大樓中，最令媒體印象深刻的一場，就是2008年馬英九當選總統後要去向企業界請益，跟王永慶閉門座談，沒想到台塑總部開記者會時，居然多了台積電董事長張忠謀和郭台銘，半導體教父、電子一哥和傳產之王站在一起拍照，簡直是台灣史上最高產值的聚會。

王永慶的台語造詣高，用字文言高雅，那時馬英九吃力地用不太輪轉的台語和王永慶聊天，一旁張忠謀突然好奇問起南亞董事長名字，沒想到是郭台銘拿起紙筆來，不疾不徐地畫出台塑集團的事業架構與各公司領導人，是王家人還是專業經理人都清清楚楚，簡直就是個「台塑通」。

馬政府執政八年中，中國大陸許多省分的高級官員來台交流，台塑總部常是「必訪景點」，但很多官員來了之後都很驚訝，從1980年代開始叱吒風雲、台灣最大民營企業的總部，居然長得如此「純樸」。

台塑創辦人王永慶在生意上不喜歡亂花錢，但給員工的福利很大方，光是在公司全面換免治馬桶，就花了好幾億元。（圖／報系資料照、翻攝自維基百科）

台塑企業敦北大樓的每一層樓走廊都一個樣，普通的日光燈、沒有裝飾，眾家子公司就擠在某個房間裡，連個招牌都沒有，讓習慣有錢就是要光鮮亮麗鋪排場的企業主訪客很傻眼，不少中國官員私下跟CTWANT記者說，真的沒想到台灣最有錢的企業家總部長成這樣，而且老闆還住在公司裡，但想想王永慶知名的省錢精神，好像又很合理了。

其實台塑企業大樓裡藏著「低調奢華」，不在大廳或走廊，而是在廁所裡。當年和成衛浴苦惱新產品的免治馬桶太貴賣不出去，送了一個給王永慶試用，沒想到王永慶一用覺得好，立刻把總部、長庚醫院的馬桶全部升級成免治馬桶，甚至在1998年時直接自掏腰包，再送員工一人一台，直接砸了好幾億，就是要員工舒服健康。

而最讓民眾及美食家們念茲在茲，則是台塑的神秘13樓招待所，以及招牌菜「台塑牛小排」。雖名為招待所，其實也源自王永慶的「勤勞樸實」，因為談生意需要花錢吃飯應酬，但又不想「肥水落外人田」，員工要接待客人、就約到自家的餐廳，沒有公開對外營業，也沒有電梯，要從12樓走上去，裝潢很簡樸，包廂就是個普通的房間，只有公司高層可以訂位，外賓無法訂位進入。

正宗台塑牛小排出自王永慶夫人李寶珠的拿手菜，在台塑招待所才能吃得到。（圖／報系資料照、陳曼儂攝、民眾提供）

台塑牛小排的故事也廣受流傳，王永慶應酬時要吃西餐，但他一開始真的吃不慣半熟且帶血水的牛排，所以夫人李寶珠研發出全熟但保留肉汁的獨家醃製秘方，做一次要花三天工夫，全熟厚烤，不用沾醬就多汁入味，配個生大蒜一起吃，非常台式風味。

出身台塑招待所總管、在台塑工作18年的楊國初表示，自己從台塑集團退休創業，1988年開聯一西餐廳時，將這道牛排列入菜單，取名「台塑牛排」，從此餐飲市場才有了這道菜式，6年後「王品牛排」也推出台塑牛小排，兩家一度引發商標大戰。

CTWANT記者曾受邀吃過兩次，在招待所與長庚球場都能吃到，其他配菜都是台式風味，而主菜的牛小排上桌時已切成小塊，讓人一口接一口，當記者開玩笑說要再來一碗，居然被廚師直接拒絕，因為點菜完至少要花兩小時細火慢烤才能吃到。

儘管敦化大樓將打掉重練，但內湖新大樓仍留著招待所的習慣，從原本的頂部13樓搬到內湖新大樓A5棟2樓，牛小排絕對還是招牌菜，只不過現在沒有對外開放，要吃只能看緣分了。

更多 CTWANT 報導