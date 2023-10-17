民進黨政府執政7年多來，房價指數和房價所得比節節攀升，民意強烈要求落實居住正義，於是行政院在9月底通過「囤房稅2.0」方案，然而目前房屋稅制的改制，面臨各地方稅率不同調、稅基普遍過低的問題。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、立法委員陳琬惠、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱今（17）日召開記者會，呼籲政府訂定「中央特別囤房稅」，有效引導空屋出租、出售，也應落實實價課稅、實坪制及實住免稅的「三實政策」，避免囤房情形持續惡化。

張其祿指出，2023年第二季房貸負擔率為42.09％，但內政部的標準中，房貸負擔率30％以下才是合理負擔，顯示目前房貸負擔率處於「偏低」等級，而全台房價所得比平均9.82倍，民眾若要買房需近10年不吃不喝。從具體房價指數來看，國泰房價指數從2016年1月的73.27上升至今年4月的138.64，房價指數上升近2倍，居住不正義成為「民怨之首」。

張其祿直言，目前房屋稅制面臨2大問題：第一、房屋稅屬於地方稅，稅率高低端看各地方政府施行的《房屋稅徵收自治條例》，導致全國稅率不統一；第二、房屋稅的計算方式為「稅基乘稅率」，而稅基評定是地方政府權責，稅基普遍過低的狀況下，略微調升稅率效果極小。民眾黨團已提出《促進全國住宅使用特別稅條例》草案，透過中央另訂「囤房特別稅」，在稅基與稅率設計上提出有效的方案，引導空屋租售，概念是「多屋重稅、出租免徵、偏鄉免計」。

張其祿表示，這次《房屋稅條例》審查，希望達成囤房者課徵重稅的共識，民眾黨團倡議，改以計算全國戶數之差別稅率，針對多房族提高房屋稅額，最高課以10％之重稅，同時要求中央走向實價課稅、實坪制及實際居住免稅的「三實政策」。

陳琬惠表示，5月初「716居住正義大遊行」前，行政院就迅速推動囤房稅的立法改革，隨後蔡政府7月宣布將提出「囤房稅2.0」方案，9月底政院正式通過，然而回顧前財政部長蘇建榮和內政部次長花敬群提出反對囤房稅的種種理由，可見這一切只是民進黨「選前騙票」的手法。

陳琬惠指出，2018年底民進黨地方選舉慘敗，與囤房空屋驟增、房價飆漲的民怨有關，即便民團及在野黨在2019年提出囤房稅改方案，前財政部長蘇建榮卻多次以稅基調整為由拒絕改革。蔡總統2022年元旦談話，對囤房稅持續採取視若無睹的態度，同年3月，財政部又以全國歸戶有困難和城鄉差距為由，拒絕推動改革，而賴清德副總統如今甚至喊出「社宅加碼翻倍」的空頭支票，讓居住正義的實踐淪為政策買票。

陳琬惠直言，民眾黨團具體提出3點居住正義政策：第一、採行社宅輪候制，監督政府積極推動，將台北市的經驗推廣到各縣市；第二、推動租屋市場透明化，可設籍、抵稅、領租補，透過「實價登錄」縮小租屋黑市比例；第三、改革區徵與重劃，建立社宅多元興辦模式，提高青年、弱勢或銀髮族群入住機會，最重要的事，政府閒置國有土地應以蓋社宅為主。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，過去政府針對「全國總歸戶」都說「不可行、做不到、窒礙難行」，現在都變成「沒有問題」，就是因為選舉到了，所有不可能都變成可能，雖然囤房稅2.0方案比現行制度好，但看到財政部立法說明中強調要讓空屋拿出來出租，這要打一個大問號，依據政府數據推算，多屋者每戶每年增加3500元到6200元，如果有能力買到第四間、第六間的人，會因為多收6200元就覺得「好害怕喔，不要囤房了，不要買第七間」，當然不會，凸顯財政部的荒謬，民團也詢問財政部預估有多少效果，財政部卻回覆「持續滾動檢討」。

彭揚凱表示，日前拜訪民眾黨主席柯文哲交流住宅政策，柯文哲當場強調「除了蓋社宅，透過稅制把空屋逼出來，也是民眾黨的重點」，對此彭揚凱認為，民眾黨團提案「中央特別囤房稅」與行政院囤房稅2.0可相輔相成，中央特別囤房稅與現行地方稅的房屋稅不一樣，且只針對高房價、高租屋需求的都會區空屋，偏鄉不適用，能有效把空屋逼出來，也讓租屋族也更多選擇，帶動房租合理化。

民眾黨團認為，「居住正義」應是不分黨派、不分族群，共同追求的大是大非，而非政客選前騙票的工具，期盼無論是現在和未來的執政者，都要謙卑地看到、聽到人民的訴求，用實際行動展現打房的決心，兌現對人民的承諾，讓台灣真正實現公平正義。