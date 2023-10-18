台南台鋼獵鷹公布新賽季球衣設計。（台南台鋼獵鷹提供）

台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹18日舉辦2023-24賽季開季記者會，宣布今年將用「鷹ONE」做為年度口號，象徵新賽季已做足準備好衝擊年度總冠軍。

台鋼獵鷹公布的年度口號「鷹ONE」，取自台語「永遠」的諧音，「鷹」代表台鋼獵鷹，「One」的意義是全隊一心，每個人都要「All In One」，總經理錢韋成指出：「團隊的年度目標非常明確那就是奪冠，上個賽季我們與冠軍擦肩而過，站在上季的基石上，繼續一步一步的前進，每一次訓練和比賽，全隊目標一致，致力於實現這個唯一的目標，我們堅持不懈，團結一心，掃除奪冠的所有障礙。我們相信只要保持拚搏的精神和決心，無論遇到多大的挑戰和困難，我們都能克服，目標就是為自己為團隊爭取最高榮耀。」

台鋼獵鷹董事長王炯棻致詞時表示：「職業運動需要3大要素，在地化、經濟循環及去賭化，球團跟整個城市連結，市民支持職業球隊才會長久，台鋼獵鷹是聯盟小老弟，第1年爐主，在講求認真、專業、守紀律的台鋼集團，去年我們闖進冠軍賽，相信大家也都看到了我們的耕耘與努力，對於這個新的起點，我們感到非常興奮，能讓『鷹援軍』們繼續對獵鷹產生認同感，未來希望獵鷹在台南是爆滿的，我們期待一個精彩的賽季！」

休賽期間獵鷹團隊陣容再進化，上季令各隊無解的「三塔」陣容，加入進攻華麗且破壞力十足的冠軍球員金恩，持續穩定的禁區戰力，本土看板球星「喇叭」張博勝、鋒線搖擺人郭少傑及後場新血高承恩加盟，搭配年度新人王谷毛唯嘉與本土鋒線群，以及18日球隊開季記者會會前宣布加入的蘇奕晉、藍少甫、白薩，從球員陣容補強，看得出獵鷹挑戰年度總冠軍的決心。

獵鷹球團並揭曉新球衣，包含原有的獵鷹紅、晶鑽白再重新命名「晶耀白」進行改款，主場開幕戰將於12月16日至17日登場，球團精心規劃了7周活動主題，分別為代表獵鷹的「鷹One」開幕主題活動、「支援前憲」公益周，下半季也有更多與贊助商的合作。

目前台鋼獵鷹主場落腳嘉南藥理大學紹宗體育館，球團透露：「集團看好未來運動產業發展，近年集團布局會以健康運動事業為主，已拍板定案的運動藝文休閒園區BOT案，球團將參與市府投標，積極爭取為台南市民建設小巨蛋的機會，未來規劃成為獵鷹主場，能擁有自己主場比賽及日常訓練，以振興南部運動風氣。」

票務規劃上，除了依照每周主題做出不同方案之外，致力於深耕在地的球團理念，本季主場賽事將邀請臺南各級學校、公益團體，入場觀賽支持，共同支持籃球運動發展。上半季主場門票11月6日率先由上季季票會員優先購買，11月7日例行賽主場季票開賣，11月13日則全面開放售票，今年例行賽票價新增鷹援吶喊區，並保留原有的臺南市民、學生優惠，新推出軍警、團體票優惠，球團特別客製鷹援軍護照，號召球迷加入應援行列，累積入場場次可獲得限量好禮，詳細購票資訊及最新票務相關活動，請鎖定台鋼獵鷹籃球隊粉絲專頁。