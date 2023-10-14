才到台啤永豐雲豹報到不滿3天，「安佛森」蔣淯安14日替補上場27分鐘，拿9分、5助攻與5籃板，台啤雲豹仍以94比98不敵高雄全家海神，提到自己穿上不習慣的白色球衣，小安表示肯定心情不一樣了，更開出新球季目標，「不要受傷！不要退步！」

「我在12日加入球隊，應該只練過一兩次，身體狀態沒什麼大問題，但我在這是菜鳥，還要了解這個新團隊與環境，畢竟這裡一切都不同，」蔣淯安說，「離開待了9年的台啤，突然聽說要到雲豹，心理也還沒準備好，只能告訴自己，這裡就是我要適應的地方。」

提到自己新球季的目標，蔣淯安隨即說出不要受傷，然後才是不要退步，「我記得T1聯盟第1季台啤第4，然後上季第5，希望名次不要再退步。」一旁的媒體連忙提醒他，現在T1聯盟只剩下5隊了，怎麼樣也沒有比第5名更退步的名次，他說：「那也沒關係。」

蔣淯安今天更帶著全新髮型爆爆頭現身，問他為何換髮型？他笑著說：「大概是被電到了！」先前才幫大陸NBL安徽文一隊衛冕冠軍的他，接下來還要適應台啤雲豹的環境，「來到新環境與看到新隊友，我比較怕生，希望可以慢慢了解彼此特性，更透過比賽溝通調整。」