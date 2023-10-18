T1聯盟台中太陽本月突然解散，其中3名球員蘇奕晉、藍少甫與白薩順利找到新東家，18日台南台鋼獵鷹在球隊季前開賽記者會前宣布，蘇奕晉、藍少甫與白薩正式加盟。

台南台鋼獵鷹總經理錢韋成表示，3位新加入的球員在場上不論是攻防或是經驗，都有著優異的表現，相信他們的加入能為球隊帶來一定的效益，共同朝隊史首冠努力。

獵鷹隊表示身高196公分的本土長人蘇奕晉，上個賽季平均每場得分7.1，並有平均3.8籃板及1.7助攻，且在聯盟季後挑戰賽對戰台啤英熊時，以個人貢獻21分的傑出表現翻轉比賽結果，期待他在新球季將成為鞏固台鋼獵鷹禁區的新將士。

前鋒藍少甫身高195公分，畢業於國立體育大學，身材壯碩且球風強悍，2022-23賽季效力P. LEAGUE+高雄鋼鐵人，平均繳出5.2分、3.7籃板，今年更入選瓊斯盃中華白代表隊，也是未來捍衛台鋼油漆區的戰力。

以「速度」聞名的後衛白薩，身高183公分，2022-23賽季平均進帳6.5分、2.5籃板、3.9助攻、1.4抄截，更與本隊谷毛唯嘉一同入圍年度新人，加入後增添獵鷹後場戰力深度。

蘇奕晉加盟台鋼獵鷹。（台南台鋼獵鷹提供）

藍少甫加盟台鋼獵鷹。（台南台鋼獵鷹提供）