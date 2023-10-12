頻繁用洗衣機清洗牛仔褲恐導致變形，Levi's執行長奇普伯格（Chip Bergh）曾表示，絕不會把牛仔褲丟進洗衣機，還說自己牛仔褲已1年沒洗，讓多數人誤解「不洗牛仔褲」才是養褲方式，近日奇普伯格澄清說，他的意思是牛仔褲應避免用洗衣機洗，有些微髒污只要局部搓洗，若真的很髒，他會穿著進淋浴間，用沐浴用品清潔，就像洗澡一樣。

伯格在2014年參加一場會議，他在會中曾表示，自己絕對不會把牛仔褲丟進洗衣機，更自爆牛仔褲已1年沒有洗過，讓在座的人及消費者誤以為「永遠不洗牛仔褲」才是養褲的方法。

伯格近日接受《CNBC》節目專訪還原當年的意思，他表示從未說過「不要洗牛仔褲」這句話，真正喜歡牛仔褲的人，會避免用洗衣機清潔牛仔褲，這不僅能維持牛仔褲的布料，也有助於環境，因牛仔褲產業消耗大量的水，一半用在種植棉花，另一半是消費者把牛仔褲丟進洗衣機。

伯格表示，若牛仔褲有髒汙，只要做局部清潔就好；如果真的很髒，他會穿著牛仔褲到淋浴間，用沐浴用品來回塗抹，就像在洗澡一樣。