自1991年智冠發行《吞食天地三國外傳》以來，網龍也在2003年推出《吞食天地 Online》、2008年《吞食天地2 Online》、2012《吞食天地3 Online》、2016年後更是推出四代及五代進軍手遊平台，而在2018年也將《吞食天地 Online》成功移植至手遊雙平台，推出《吞食天地M》，網龍也以此品牌持續20年的開發，研發適切於更多平台玩法的多樣性，終於在2023年以更為適配STEAM遊戲版本的《吞食天地2：誕生Reborn》前進這嶄新平台。

由於網龍持續於「吞食天地」IP長達20多年的耕耘，並陸續授權多個地區，至今在大中華區、東南亞、東北亞更是收穫了千萬以上的玩家，可說是在三國遊戲領域裡，有其獨一份的存在。

第4季網龍除了《吞食天地2：誕生Reborn》在STEAM平台推出外，將在東南亞也將推出《吞食天地 多元宇宙》鏈遊版及《飄流幻境Online》端遊，推升第4季營運表現。