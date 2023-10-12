一名24歲男子在社區大樓擔任保全，近日一名4歲大的女童向他求助，指母親晚上都被父親欺負，還發出喊叫聲，希望他能出面幫忙，他立刻明白女童父母親「在做人」，只好用「妳長大就知道了」打發女童，這也讓他直冒冷汗說「是想害我失業嗎？」貼文激起網友討論。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，經常跟他打招呼的4歲女童向他表示，父親晚上都會欺負母親，讓母親又哭又叫的，女童曾多次關心母親，她見母親不以為意，焦急地希望原PO能出面幫忙教訓父親。

原PO立刻聯想到床事，只好對女童說「妳長大就知道了」，但女童執意要原PO幫忙，甚至還說下次再發生相同事件，就會打對講機到保全室請原PO協助，讓他驚出一身冷汗「是想害我失業嗎？」

多數人認為原PO應跟女童母親反應，讓對方知道事情的嚴重性，「我以為是家暴，結果？」、「這個問題必須正視，女童已感到困惑且還向外人求救，她是真的認為媽媽有危險，與其這樣帶過不如用小孩懂的邏輯解釋」、「我是認為就跟女童母親說，妳女兒反應妳受到家庭暴力，需要幫忙嗎？這樣就好」。