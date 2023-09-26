桃園市大園區25日發生一起死亡車禍，59歲廖姓男子駕車違規跨越雙黃線，與對向23歲梁姓女騎士發生擦撞，梁女傷重身亡，廖男肇逃至宜蘭後輕生。事件曝光後引發熱議，廖男身分也被起底，為桃園一間保全公司幹部，至於網傳曾任分局長警職，桃園警方澄清「廖民無任過警職」。

回顧案情，梁女25日下午2時許騎機車沿大園華興路一段直行往田溪路，在華興路二段與航城路二段路口，與對向左轉轎車發生擦撞，送醫不治身亡，肇事駕駛廖男現場下車查看後，隨即逃離現場。警方循線追查，最後在宜蘭山區一間鐵皮屋內找到已明顯死亡的廖男。

警方發現，廖男車內留有遺書，疑無法面對才走上絕路。且傳出車禍死者梁女正是去年新竹「天虹車禍案」死者的獨生女，父女倆皆是遭違規跨越雙黃線車輛撞擊身亡。詳細案情仍待桃園、宜蘭警方進一步調查釐清。

10年前有網媒內容提及，廖男為宜蘭人，從小立志當警察，曾在中央警官學校進修，從基層員警做到分局長，2004年離開警界從事保全業，曾任保全公司處長，他個人臉書則註記現為該保全公司協理。

據悉，桃園保全界人士證實，廖男確實在桃園擔任保全公司幹部，不過至於網傳曾任警職，經詢問多位資深警官，皆表示不認識此人。稍早桃園警方也澄清「經查詢廖民無任過警職」。

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