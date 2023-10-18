前SBL裕隆隊球員吳季穎被周刊踢爆涉嫌放水打假球，已被新東家台啤暫時停薪並停止隊上籃球活動，球團表示若經調查屬實，就會直接把他開除。專門發布台籃小道消息的知名粉專《二哥聊Ball》，於IG限時動態寫下：「這新聞滿久了，只是現在才爆，有些球員現在應該很挫，不要以為都沒人知道，tm乖一點吧你們這些年輕人。」讓外界懷疑是否還有假球未爆彈。

2020年SBL選秀會被璞園選進，吳季穎由於個人因素未能加盟，隔年跳槽T1成為桃園雲豹的創團元老之一，該季首場比賽就繳出25分、4抄截數據，不過整季只留下場均4.1分、1.5籃板及1.0助攻數據，回鍋SBL成為裕隆主力後衛，生涯成績不算特別出色的吳季穎，卻因為涉嫌打假球登上新聞版面。

據爆料，吳季穎與友人在LINE上的對話流出，吳賣弄自己從玩家變成莊家，更鬆口表示組頭所開出的價碼讓人難以拒絕，假裝成故意輸掉演一場戲的感覺就好，「例行賽有30場，總不會每場都贏，只要挑4到6場放水就行了，冠軍戰我們會全力打。」

籃協將在今晚七點召開紀律委員會公布調查結果，不過《二哥聊Ball》此時卻放出風聲，不免讓人擔心後續是否還有更多未爆彈。