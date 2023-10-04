2020年4月新冠肺炎疫期情期間，各縣市地方政府列管的8大行業場所，只要有男、女陪侍，都要立刻停業，許多小姐面臨無薪假、失業窘況，但仍有人不守規矩，台南一名官姓女子2020年4月11日，當天下班途中酒駕撞死晨運婦人，事後還像什麼事情都沒發生，繼續翹腳滑手機。

據了解，23歲的官姓酒店妹，當天凌晨從中西區保安路租屋處駕車外出，疑似私下接桌酒駕，在海安路與尊王路口撞上1名60多歲婦人，送醫後不治，宮女肇事後供稱不曉得撞死人，甚至在派出所打卡發文，「搞一個大陣仗」，送醫醒後還問：「我怎麼會在這裡」

官女自稱，凌晨零時許返回保安路租屋處，吃了數顆安眠藥睡覺，之後即「斷片」不省人事。但警方從監視器發現，官女凌晨4時許從住處駕車出門，卻一路行車不穩，先在保安路與金華路擦撞1輛路邊停靠汽車，隨後在保安路上2度擦撞路邊汽車，兩輛車身板金皆凹陷。

官女卻持續往前開，在海安路與尊王路口撞上1名60多歲老婦人，老婦人倒地，她仍未停車，直到在海安路與友愛街口撞上1家美髮店，才將車停下，老婦人傷重送醫不治。

二審法官審酌，官女聲稱父親罹癌、哥哥則有身心障礙手冊，自己是家中的經濟支柱，律師也強調官女已經與家屬完成和解，希望能獲得輕判。

法官考量，官女肇事逃逸後並未自首，也並非是她第一次酒駕，無法適用刑法59條予以減刑，日前將官女依犯酒駕致人死亡、肇事逃逸，重判有期徒刑6年2個月。可上訴。