2023台灣美食展將於8月4日至8月7日在世貿一館盛大展出，大地酒店提前於7月28日起推出「線上美食展」，集結館內三間餐廳推出3款優惠商品，包括備受期待的「料理東西軍」一套6張售價7,890元，可分次品味東西方料理，閨蜜最愛的「喜歡廳雙人下午茶券」下殺74折，一套6張7,680元，而最受歡迎的「大地風呂一日遊」泡湯搭配餐點為亮點。

除限時搶購優惠餐券外，美食展現場推出「奇岩一號」金牌料理「稻香大地牛」壓陣，有機會以優惠價2,299元加購稻香大地牛券，每人最高限購2張。大地酒店美食展商品首推「料理東西軍」，本套券一套6張，以東、西方料理的概念發想，不分平假日及午晚餐，每張平均只要1,315元，就可品嘗價值1,738元的套餐。

喜歡西餐廳推出的主餐包含有「香煎海鱺魚襯慢煮鮑魚」、「碳烤鯤牧帶骨梅花肉排」、「舒肥牛小排佐紅酒醬」等多款菜色，而月兒彎彎涮涮鍋則嚴選「美國特選雪花牛」及「活菌松阪豬」等豐盛料理，供消費者可自由搭配選擇。奇岩一號中餐廳更特別加碼，在2023年9月底前的平日使用料理東西軍券，可至奇岩一號享用特製套餐，每日僅限量6客，餐點含括「藤椒老罈酸菜牛」、「川味乾鍋酒釀蝦」、「剁椒活鮮魚」等經典美饌，購買一套餐券就可囊括山珍與海味。

原售價超過1萬元的「雙人下午茶券」一套6張，美食展只需7,680元，74折的超值優惠，讓許多閨蜜、姊妹淘熱烈期待。而喜歡泡湯加美食組合的「大地風呂一日遊」套券，每張平均只要2,500元就可以體驗溫泉及美食，1張票券可單人兌換喜歡西餐廳午間或晚間1,580元+10％套餐一份，外加徜徉在價值1,600元的大眾風呂；2張「風呂一日遊券」則可兌換月兒彎彎價值約達4,000元的雙人套餐，餐後再體驗原價2,500元的雙人獨立湯屋90分鐘。

大地酒店8月4日至8月7日在世貿一館的實體攤位，首度推出『稻香大地牛』的優惠加購，凡購買美食展相關套券2套以上，就可用超優惠價格購入奇岩一號明星商品。