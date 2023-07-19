台北士林萬麗酒店8月迎來開幕5週年祭出系列活動優惠，包含力邀普吉島萬麗度假酒店泰國主廚至館內餐廳「士林廚房」客座，推出以泰式美味為主題的全自助餐檯，同時推出1泊2食雙人住房專案，平均每人3850元起+15.5%，8月住客每房能獲5000元餐飲抵用券，8月生日壽星入住還能獲贈士林廚房5折券、R bar紅白酒兌換券，用周年慶優惠搶食暑假旺季商機。

士林廚房「泰飄香 · 麗饗泰美味」主題餐檯由酒店新任西餐主廚王鐘賢領軍，攜手普吉島萬麗度假酒店泰國主廚譚納蘇（Tanasub Trisub），打造正宗泰式風味的全自助餐檯。餐檯料理以泰北、泰南、夜市、海鮮為主軸，在炎炎夏日獻上專屬萬麗的泰式美味饗宴；主廚譚納蘇透露，屆時還會特別準備家傳的隱藏版特色醬料、小吃，讓賓客感受道地滋味。若在7月20日前預訂，可享8折早鳥優惠。

除了能大啖泰式料理開胃，住客還能至頂樓戶外無邊際泳池，徜徉在沁涼池水，感受綠意山景的度假氛圍。預訂於8月1日至8月31日入住，不限訂房管道和專案，皆加碼贈送1000元餐飲抵用券5張，於指定期間至酒店1樓士林廚房、萬麗軒、R bar逸庭、Tea Lab茶坊用餐，單筆消費滿3000元即可折抵1000元，相當於67折起。

若加購入住第2晚，享每房晚優惠價5000元+15.5%，含雙人入住尊貴山景雙床房、士林廚房自助式早餐2客，並贈送萬麗品牌托特包1個。此外，活動期間在酒店客房、餐廳消費滿額，還有機會抽中「香港天際萬豪酒店住宿券」大禮。