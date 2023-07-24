大倉久和大飯店即將於8月歡慶開業11週年，首波慶祝活動特別與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企劃。7月26日起至8月31日推出一系列精彩的活動，不僅可品嚐到兼具味覺及視覺雙重饗宴的「山里會錫」會席料理，並贈送本次慶祝活動的聯名筷架組，送完為止。

能作自1916年起，在富山縣高岡這片土地上運用400年的鑄造技術起家。創業當時主要製造佛具、茶具及花器等傳統製品，近年則推出一系列貼近生活的居家生活用品、餐具與燈具，將傳統工藝品『高岡銅器』傳統工藝的魅力傳遞至今。不論是表面剔透美麗的風鈴，還是溫潤洗鍊的錫製餐具，都是源於製造佛具和茶具時培育出的鑄造及表面處理技術。能作持續致力於材料、技術研究及商品開發，因此能作成為全球首創使用100％純錫鑄造精品的領先品牌。

前菜作為第一道結合能作餐具的佳餚，選用此款布紋的圓月盤作呈現，在銀色調中以鮑魚配合餐盤的顏色，再以酒紅色的合鴨、亮橘色的鮭魚卵與酸桔、用梅汁凝凍的琥珀色加以點綴，擺盤上適度地留空，呈現和食講究的簡單與寂靜的美感；藤村真廣總料理長在生魚片盛合呈現上進行大膽的嘗試，顛覆以往在擺飾與餐具取得平衡的傳統和食概念，而採用如飾品盒般華麗呈現生魚片新鮮的色澤外，圓皿的金、蔥的綠、紅蘿蔔的橘及茗荷的紫打造繽紛豪華的生魚片田園沙拉氛圍。另外，能作器皿的亮澤光感引發料理長海面波光粼粼的靈感，進而針對冷缽料理創作出四國瀬戶內海的鳴門漩渦的感覺。

蒸物選用伊勢龍蝦則有祝贺長壽與期許謙虛的意涵，而蝦頭上仰意味著喜事發生，胡麻豆腐泥佐料呈現綿密的口感與龜甲餡滑嫩的口感對比，兼具傳統意義且趣味口感的一道菜。最後上場的甜品以夏天當季的百香果搭配柚子泡泡製成的法式水果塔與芒果、鳳梨、百香果及檸檬等熱帶水果冰沙呈現夏日風情，搭配和食常見的紫蘇葉糖片扮演畫龍點睛之效，月亮形狀的弦月盤則與圍繞著圓月的甜點相互呼應，是飯店甜點主廚特別以整體會席料理為主軸發想設計的甜點，融合日式與西式美感富饒雅趣。

活動期間同步推出的「山里錫禮」展覽位於山里日本料理餐廳和食用餐區旁的半開放空間，展覽主線是以「山里」象徵料理人追求極致美味的手藝天賦(Gift)，而「錫禮」代表能作歷久不衰的職人鑄造心意(Present)。兩者同為結合傳統與現代工藝的展現，呈現在「料理」與「器皿」之間可以共同演繹美好、美味、美學的餐桌職感饗宴，彰顯能作錫製選品與餐桌料理的完美相融。

此外，為了讓消費者可以更加深入了解體驗錫器的美學，特於8月19日與8月20日舉辦「上生菓子手作」及「以錫品酩」的日本文化體驗活動。邀請「潮SAKE」作者、日本酒侍酒師－陳建偉老師和歲時亭和菓子的創辦人－渡部弘樹老師一同以工藝、品味、藝術三個方面帶入課程，活動的內容將結合能作的純錫器皿，並在日本酒與和菓子的兩位專家引領之下，與消費者分享高岡錫器的傳統鑄造技術、日本酒蘊藏的風味魅力、以及和菓子藝術所呈現的四季之美。

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