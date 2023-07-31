台灣美食展期間，台北晶華酒店將首次展示多款氣泡香檳烏龍茶。（圖／台北晶華酒店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「2023台灣美食展」8月4日至7日在世貿一館登場，台北晶華酒店將首次展示由台灣風味鹽入饌的Robin's晶選鹽套餐，以及多款氣泡香檳烏龍茶，廣受消費者喜愛的各式優惠餐券及住宿券也將於現場進行展售。每日消費前100名、不限金額皆可獲贈一盒晶華嚴選的「干貝雞湯麵」或「清燉牛肉麵」，消費滿萬元再贈乙盒。晶華酒店表示，消費可累計，數量有限、送完為止。

晶華酒店並於官網提前開辦「線上美食展專區（www.regenttaiwan.com）」，多間人氣餐廳、住宿皆提供超值的優惠內容。其中包括最受國人喜愛的栢麗廳自助餐於8月27日前推出期間限定、於午餐和晚餐供應的「夏日屋台美食祭」，餐廳現場搖身變為日本夏日祭典現場，多達十數款的人氣屋台美食，搭配無限暢飲的水果沙瓦和生啤酒，邀民眾一啖滿溢和風的夏日祭典美食，柏麗廳餐券優惠最低至5.9折。

持續耕耘國旅市場，台北晶華酒店住宿祭出折扣高達2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房兩晚僅需9,888元；針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「海陸雙饗．一泊二食」及「晶采假期．一泊二食」兩款住宿搭配美食的方案，每房每晚含雙人早餐、晚餐7,888元起。連續七年獲得世界SPA大獎的沐蘭SPA也推出「旅人最愛紓解時差按摩」SPA療程券套票（兩入一組），每組6,888元的套組，內容包含沐蘭SPA價值4,950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程或「回春-中式指壓按摩」二選一，折扣高達7折。

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