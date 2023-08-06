草皮搭起的小舞台，療癒樂團深情演唱搭配夕陽，讓人有種微醺感。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

東石漁人碼頭廣大沙攤一向是孩童玩樂首選。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石海之夏首周活動昨5日下午登場，70米滑水道、6米高充氣Pingu、YOYO明星見面會、樂團演出和超大沙灘、戲水區，單日就吸引逾4萬5000人次湧入東石漁人碼頭，主辦的縣府文化觀光局預期今活動第2天，遊客數仍十分可觀。

戲水區清涼又消暑，大人小孩都能玩翻天。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

活動第1天吸引不少北中南外地遊客，尤其下午微風徐徐，天氣景色都很宜人，「70米滑水道」及「海洋氣墊跳跳床」最受大小朋友喜愛，下午3點活動開始前，許多孩子已在排隊等著玩，從高處滑落的刺激感令許多人躍躍欲試，玩過還想再玩。

今年海之夏也首次邀請美式餐車古巴三明治加入行列，草皮搭起的小舞台，療癒樂團深情演唱搭配夕陽，讓人有種微醺感，另也集結嘉義在地協會及商圈，販售「尚青痛風拼盤」、「蚵蛋燒」、「鮮蚵蓋飯」、「酒蒸蛤蜊」、「海味甜點」等，讓遊客能吃到嘉義尚青美食。

東石漁人碼頭商店家生意火熱，嘉義縣長翁章梁與遊客閒聊。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

昨傍晚嘉義縣長翁章梁也到場熱情向民眾打招呼，沿路遇到從台南、台中、台北慕名而來的遊客，翁章梁說，繞了一圈，發現大小朋友每個人都掛著笑容，也舉起大拇指稱讚活動辦得很精彩，希望在暑假期間辦有趣的活動，各地遊客來嘉義散心，舒舒服服體驗南部文化，也歡迎大家不管山上海邊，嘉義都能滿足玩樂需求。

文觀局表示，透過中華電信手機訊號推估，昨下午1點到晚上9點，約有4萬5000人至4萬6000人次進入海之夏活動範圍，強調海之夏連續兩個週末舉辦，今活動一樣豐富、精彩，邀請大、小朋友一起來海之夏暢玩、吃美食。