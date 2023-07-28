「2023台灣美食展」將於8月4日至7日在世貿一館登場，台北晶華酒店將在展場首次展示由台灣風味鹽入饌的Robin’s晶選鹽套餐以及多款氣泡香檳烏龍茶，同時販售各式優惠餐券及住宿券，並祭出限量好康，每日消費前100名、不限金額消費皆可獲贈1盒晶華嚴選的「干貝雞湯麵」或「清燉牛肉麵」，消費滿萬元再送1盒。

為提前衝買氣，晶華也將於官網提前開辦「線上美食展專區」今（28日）中午12點起開賣多間餐廳、住宿的超值優惠商品。其中包括人氣餐廳「栢麗廳」自助餐於8月27日前推出期間限定、於午餐和晚餐供應的「夏日屋台美食祭」，餐廳現場搖身變為日本夏日祭典現場，多達十數款的人氣屋台美食，搭配無限暢飲的水果沙瓦和生啤酒，邀民眾一啖滿溢和風的夏日祭典美食，栢麗廳餐券優惠最低至5.9折。

住宿方面，台北晶華酒店祭出折扣狠殺至2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房2晚9888元；針對喜愛城市小旅行的族群，則有「海陸雙饗．一泊二食」及「晶采假期．一泊二食」。2款住宿皆搭配美食，包含雙人早餐、晚餐每房每晚7888元起。此外，還有包含大啖牛排及龍蝦、或附贈沐蘭SPA的住房優惠券。

晶華ROBIN’S的晶選鹽套餐，讓料理變化出更多不同風味。（台北晶華酒店提供）

若想單純SPA舒壓，連7年獲世界SPA大獎的沐蘭SPA也推出「旅人最愛紓解時差按摩」SPA療程券套票，包含沐蘭SPA價值4950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程或「回春-中式指壓按摩」2選1，每組2入6888元，等同享7折。

台北晶華酒店人氣餐廳「柏麗廳」的早餐也豐盛出名。（台北晶華酒店提供）

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