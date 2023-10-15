一名男網友日前從菲律賓搭機返台，他坐在經濟艙第一排靠窗的位置，旁邊坐了一對情侶，只見坐靠走道的男子不僅把腳踩在牆上，阻礙他的出入，甚至還把腳往外伸放在走道上，導致空姐的餐車無法通過，空姐只好用手挪動男子的腳，讓他超級傻眼罵「為什麼要這樣丟台灣人的臉？」

原PO前天（13日）於《爆料公社》指出，上周二（10日）搭飛機從菲律賓霧宿返台，回程加價買第一排、靠窗位置，本以為可以全程舒服坐到桃園機場，沒想到坐在他旁邊的一對情侶，男子一坐下就把腳踩在牆上，之後男子更把腳向外放在走道上，導致空姐的餐車無法通行，當時空服員請男子移動腳，但男子假裝睡覺，空姐只好用手將男子的腳移到座位前方。

後來原PO想要上廁所，見男子的腳又踩在牆上，他試圖叫醒男子，對方看他一眼又繼續裝睡，他無計可施求助空姐，空姐又將男子的腳移到地面，原PO才得以去洗手間。

原PO一度懷疑男子可能是身體不適，但女子表示沒有，還說自己也無法叫醒男友，最讓原PO傻眼的是，女子也跟著把腳踩在牆上，讓他氣得破口大罵，「到底為什麼要這樣丟台灣人的臉，空姐為什麼要幫你移腳，沒想到居然會有這樣的人，希望這位先生以後搭飛機請不要再這樣做了。」