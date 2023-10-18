行動支付龍頭LINE Pay持續擴大支付場景，首次跨入醫療院所於中山醫學大學附設醫院提供綁卡繳納醫療費服務，致力成為消費者首選的全方位行動支付領導品牌。第四季攜手麥當勞、爭鮮餐飲等31家人氣消費品牌啟動「天天LINE Pay日」優惠，單週最高可獲超過LINE POINTS 600點消費回饋。

LINE Pay目前全台已有超過49萬支付據點，涵蓋食、衣、住、行、育、樂、健身房、美容、醫療等全方位領域，即日起擴大支付使用場景於中山醫學大學附設醫院大慶院區、中興院區、文心院區正式上線，用戶可透過LINE Pay綁卡服務完成醫療費用繳納或於商場消費時支付，以安全便利的零接觸付款守護用戶的健康。

廣受用戶喜愛的「天天LINE Pay日」第四季攜手31大品牌推出LINE Pay回饋優惠，從週一到週日，持續不間斷的提供用戶餐飲、採買、交通、娛樂等生活面向消費回饋，單週最高可獲得超過600點的LINE POINTS回饋或優惠券折抵優惠，此外，週一至週五綁定富邦J 卡於「天天LINE Pay日」活動店家消費可再享最高LINE POINTS 3％加碼回饋。

此外，國內旅遊需求依然暢旺，LINE Pay攜手包括台北美福大飯店、福容大飯店淡水漁人碼頭店、台北諾富特華航桃園機場飯店、夏都墾丁沙灘酒店等精選飯店推出單筆滿額享高額回饋，即日起至12月31日止，於指定星級飯店及館內商店，使用LINE Pay單筆消費滿7000元即可獲LINE POINTS 200點回饋，再加贈500元優惠券可於下次消費時折抵使用，讓用戶ㄧ次消費賺點同時又能省荷包。