據玩具圖書館協會統計，光2021年就回收75噸玩具，部分玩具可以清潔後再使用、部分經過玩具醫生的巧手後再復活，也有部分不堪使用只能回收再利用，估計每年約有2成至3成玩具不堪使用，綠腳印國際股份公司與玩具圖書館協會合作，盼透過事先分選、減少末端回收困擾，進而把塑膠造粒再製成各式商品。

為推廣永續消費與生產模式，環境部今天辦理「2030超越圈圈－循環經濟新創展」記者會，邀請非營利組織、企業等分享在循環經濟的成果。

據統計，去年回收達75噸、其中玩具中有2成至3成不堪使用，不堪使用的玩具過去大多會做為玩具醫生的「器官」，再不能使用的則會交付回收商，但因價格等原因回收商意願缺缺，而綠腳印國際則把這些塑膠破碎混合後製成「露露椅」後販售，賦予舊玩具新生命。

綠腳印國際董事長鄒文博表示，除了製成露露椅外，目前也在思考成立一間工廠把不堪使用的玩具，用來分選、破碎、造粒後再做其他用途使用。

鄒文博提及，今年耶誕節前後將與玩具圖書館協會合作推出「玩具盒子」，邀請企業及個人認捐，再捐贈給需要的團體，滿足孩子的需求。

環境部次長沈志修表示，如今世界各國都要面對諸多環境議題，唯有透過跨域合作，並從行為改變做起如「以租代買」、「延長壽命」、「綠色設計」等，提高源的使用效率，民眾也從生活中以行動支持循環設計的產品及服務。

2030超越圈圈－循環經濟新創展將從即日起至22日展出包括「循環共享」、「循環材料」、「循環設計」及「循環文創」等，希望讓民眾瞭解資源循環理念並融入於生活中。