台茂購物中心以恐怖符紙、惡鬼圖樣營造驚悚的打卡區域。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

台茂購物中心館內的點點心也推萬聖限定餐點順應節慶。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

碧潭廣場邀請孩童們扮裝討糖，精心打扮還有機會拿禮券。（碧潭廣場提供／朱世凱台北傳真）

涼爽秋日搭上萬聖節慶，百貨商場大展拳腳推精彩活動，不只在園區內設置鬼怪打卡點拉高恐怖氛圍，另有孩童扮裝就送玩具、千元禮券等活動，業者靠節慶吸引家庭客目光，再加碼餐食好康為團聚助興，預期今年疫情解封後，人流可較去年成長2成以上。

台茂購物中心31日前在南門及玻璃屋打造惡鬼風格的打卡點，空間充滿驅邪符紙、麻繩及惡鬼再現字眼帶來沉浸式恐怖體驗；28日下午3點至5點30分，6歲以下小朋友報名變裝成萌鬼就可獲參加獎，優選5名再贈玩具大禮包；另館內的花月嵐於24日擴大營業坪數重新開幕，開幕首日前50名點購「大蒜拳骨拉麵」僅99元等同5折，貳樓及點點心也推萬聖節創意餐點搶客。

碧潭廣場28日下午4點到6點，只要跟著遊行隊伍一起到各店家喊出「不給糖就搗蛋」即可獲萬聖節糖果；遊行結束後緊接著舉行兒童變裝比賽，報名者只要精心打扮，第一名可拿到3千元禮券，參賽者也可獲主題餐廳美食優惠券。

漢神百貨27日中午11點30分與漢神巨蛋28日下午4點30分至6點將各自舉辦萬聖狂歡遊行活動，號召小朋友們玩創意變裝，此外，館內品牌Mister Donut現也推買6送3優惠，活動只到22日。