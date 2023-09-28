市售幼兒玩具百百種，如何讓家長買得放心、孩子玩得安心是門重要的消費課題。消基會今天公布幼兒玩具抽測結果，抽檢20件，不符合件數計2件，其中「品質項目」計有1件不符合規定，塑化劑及其混和物超過0.1％，該種塑化劑屬會干擾內分泌系統的化學物質，兒童如使用不符合規定的商品，可能經由吸吮或啃咬的動作攝入塑化劑，影響內分泌、生殖系統等造成健康損害。

標檢局於2023年7月公布「玩具常見危害使用手冊」，整理近期深受學童喜愛國內外新興玩具的潛在危險，提醒家長如具延展性史萊姆黏土玩具，可能添加硼砂等化學物質；具吸水膨脹之玩具及高磁性巴克磁球玩具，應注意商品相關警語，避免3歲以下嬰幼兒接觸使用；捲尺類裝扮玩具，如本體經拉扯及使用後裸露出內部金屬捲片，應停止使用，以避免產生割傷的風險。

消基會本次檢驗件數共20件，不符合件數計2件，其中「品質項目」計有1件不符合規定，「商品檢驗標識」計有1件不符合規定，「中文標示」則全數符合規定。品質不符合情形為塑化劑及其混和物超過0.1％，可能經由吸吮或啃咬的動作攝入塑化劑，影響內分泌、生殖系統等造成健康損害；「商品檢驗標識」不符商品計1件為商品檢驗標識，不符合商品檢驗法第12條第1項。

消基會指出，玩具為孩子頻繁使用的物品，玩具的好壞，對孩子具有嚴重的影響力，故製造過程應小心謹慎，標示也應清楚明確，才能使消費者能夠放心購買，消費權益受到保障。標檢局說，不符合商品「品質項目」不符合，已依「商品檢驗法」第63條之1規定，通知業者限期回收或改正，屆期未完成改正將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。「商品檢驗標識」不符合者，經調查為商品檢驗標識資訊誤繕，已依「商品檢驗法」第59條規定通知業者限期改正標示，屆期未完成改正將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。