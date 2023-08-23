媒體報導二度驗出以豬代羊的檢驗報告，顯示我國食安問題暴露出欺詐、假冒問題，消基會指出，也似乎為今年6月6日其發佈抽樣市場通路289件含豬肉食品，並未發現任何產品使用美國豬肉，美豬流向成謎的現象找到部分答案。

截至8月22日止，食品藥物管理署的「豬肉儀錶板」美國進口豬肉累計統計，已有8767.46噸，這麼龐大的美豬進口量，消基會在5月的調查，竟找不到踪跡，流向成謎，令人强烈質疑政府宣布同意美國萊豬進口時所承諾「從海關到廚房為消費者把關，並實施源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，要求嚴格標明豬肉來源」的各項措施的實行程度及成效。

消基會再度嚴正呼籲，主管機關應公布自美國萊豬得進口台灣以來，主管機關為其「從海關到廚房為消費者把關，並實施源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，要求嚴格標明豬肉來源」各項承諾，具體實施措施及成效，特別是進口美豬的流向，豬肉來源標示，萊克多巴胺含量檢驗等重要資訊公布，且公布相關流向資訊，强化政府對消費者食安的維護，並讓民眾有充分的消費資訊下，擁有自由消費選擇權。

消基會提醒消費者，務必於購買肉品前，仔細檢視產地標示或履歷標示，再行購買；倘若外食，進出飲食店、餐廳等處，應先審視或詢問食材來源、出處，甚至觀察業者有無公布採購單據，作為是否長期消費的依據，以確保食品安全；也呼籲餐飲從業人員，切勿貪圖便宜或不法收益，濫用來路不明的食材充數販售，不僅傷害消費者健康，也讓自己誤觸法網，換來入監、賠償等損人不利己的情境。