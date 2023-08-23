大台北果菜市場知名攤商疑似「掛羊肉賣豬肉」，食藥署今天表示，如有發現標示不實，可處4到400萬元罰鍰。（王家瑜攝）

近年時有傳出假羊肉流竄於市，有媒體報導，大台北果菜市場某知名攤商販售的羊肉價格遠低於市價，送驗竟發現不含任何羊肉成分，而是以豬肉魚目混珠。食品藥物管理署今天表示，新北衛生局昨天已前往稽查，如有發現標示不實可處4到400萬元罰鍰，還可能涉及《刑法》第255條商品虛偽標記相關罪責。

根據《CTWANT》報導，大台北果菜市場攤商「重寧海鮮號」專售冷凍食品和火鍋料，多間團膳、熱炒和火鍋店都是老客戶，但該店販售的羊肉價格遠低於市價，送驗SGS後發現羊肉根本不含任何羊肉成分，而是用豬肉魚目混珠。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天表示，新北市衛生局昨天接獲消息後，立即前往稽查，了解現場及上游供應情形，現場原料包括羊肉、豬肉、牛肉，羊肉來自紐西蘭及澳洲，確實有販售羊肉情形；至於是否有以豬肉混充羊肉的情形，現場抽驗已半成品和羊肉火鍋肉片，檢驗結果預計5到7天出爐。

劉芳銘表示，如有食品標示不實的情形，將依《食品安全管理法》裁罰4到400萬元，並可移送檢方。根據《刑法》第255條規定，意圖欺騙他人，而就商品的原產國或品質為虛偽標記，可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

過去國內也傳出有肉品混充情形，食藥署統計，109年以來共抽驗55件，發現3件羊肉含有豬肉成分，其中2件來自同一源頭，地方衛生局皆已依法裁罰。