一名男子近日到彰化觀光，在北門口吃肉圓，點了小顆肉圓和一碗龍髓湯，售價皆是55元，吃完他覺得完全沒有飽足感，他看了店家的招牌發現大顆的肉圓價格破百，他驚呼「一顆肉圓破百，大家能接受嗎？」疑問掀起網友熱烈討論。

原PO前天（7日）於PTT八卦板指出，前幾天到彰化北門口吃肉圓，點了小顆的肉圓，單價為55元，他還點了55元一碗龍髓湯，吃完沒有任何飽足感，他記得店家有賣大顆肉圓，結果一看菜單如今單顆價格已超過100元，直呼「一顆肉圓破百，大家能接受嗎？」

貼文激起網友討論，「北門口110元有加干貝，普通的55元啊」、「哪一顆肉圓破百，還有干貝的？我覺得很飽很讚」、「好吃就值得，尋求便宜又好吃的本來就很難」、「肉圓本來就不是吃飽的」、「吃過覺得還可以」、「肉圓又不是平常會吃的東西，貴點還好」、「咖啡破百平常，肉圓破百被罵？」

但也有人說店家的客群就是觀光客，「賣觀光客的，不差你一個盤子」、「觀光客偶爾來吃一次，當然要選最貴、最頂的」、「魚粥一碗都300元了，肉圓一顆100元怎麼了？」、「有看過一顆150元以上的肉圓」。