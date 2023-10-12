自從監視器裝上以後，民眾丟棄家戶垃圾的次數大幅減少。（許淑美提供／吳建輝彰化傳真）

國內推動垃圾不落地已行之有年，各大公園、景區、公車站牌等人多的地方，都會放置公用垃圾桶，不過彰化縣田尾鄉怡心園的公用垃圾桶，被民眾發現有許多人丟棄家戶垃圾，鄉長許淑美表示，她收到許多民眾投訴，已裝上監視器，稽查違規者，最高可開罰6000元。

吃完東西的包裝紙、喝完飲料的杯子，一般民眾出門在外產生的垃圾，通常會習慣丟鄰近的公用垃圾桶，但如果是一整包的家戶垃圾也被丟進去，似乎就不太行，因為依照《廢棄物清理法》，在公用垃圾桶丟棄家庭垃圾，可處1200元到6000元罰鍰。

附近有攤商表示，除了公用垃圾桶被亂丟之外，還有發現店裡的花盆有吃剩的芭樂果核，跟塞在葉子縫的衛生紙，認為遊客的素質相當低，希望公所或相關單位應該要有作為，才能共同維護環境。

許淑美表示，這是人民素養問題，環境是靠大家共同維護，怡心園近年開始才慢慢整修，準備要恢復榮景，擺放垃圾桶是給遊客方便，不是給當地居民丟垃圾的，每星期有5天垃圾車及定點供鄉親丟垃圾，不解為何還要將垃圾丟在公用垃圾桶裡面。

許淑美說，她接到不少鄉親投訴，因此裝設監視器監視，發現除了附近民眾會將家戶垃圾丟進公用垃圾桶之外，還有很多附近的攤商也會把垃圾丟進來，因此除了祭出攝影機錄影要重罰之外，還針對鄰近的攤商、住家等發放通知單，若再丟棄就會重罰。

許淑美呼籲，不要以為將家戶垃圾丟棄公用垃圾桶公所抓不到，除了會調閱監視器以車牌追人外，也會不定時派人員稽查，必要時會破袋依垃圾袋裡頭的藥袋、帳單或信件，追出丟棄家戶垃圾的民眾，呼籲民眾別以身試法，否則被抓包，得不償失。