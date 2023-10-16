彰化1名60歲的陳男腎臟功能惡化到要洗腎地步，日前他到員榮醫院求診，醫師發現他攝護腺肥大，導致尿液無法排出，膀胱腫脹到常人3倍大，經導尿排出1500cc尿液，後刮除攝護腺才順利保住陳男腎臟，醫師表示，一旦有解尿不順的症狀，應儘早檢查，減少膀胱不可以逆的傷害，甚至傷及腎臟，得不償失。

腎臟科主任孫樹俊看診，一查不得了，發現陳男兩顆腎臟都有「水腎」的情況。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

陳男今年6月間到衛生所健檢，經醫師抽血發現正常指數只有1的肌酸肝，其指數竟高達7.9，已經嚴重到要洗腎的地步。驚覺「代誌大條」的陳男，連忙到員榮醫療體系員榮醫院求診，腎臟科主任孫樹俊看診，一查不得了，發現陳男兩顆腎臟都有「水腎」的情況。

泌尿外科呂謹亨醫師呂謹亨指出，陳男因攝護腺肥大，尿液無法順利排出，經問診發現陳男每次都尿不乾淨，導致膀胱壁逐漸變粗、變厚，但他長期置之不理，經治療排出約1500 cc的尿液，再手術刮除攝護腺，3天就出院，成功保住腎臟。

泌尿外科呂謹亨醫師呂謹亨指出，陳男因攝護腺肥大，尿液無法順利排出，經問診發現陳男每次都尿不乾淨，導致膀胱壁逐漸變粗、變厚。（員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真）

呂謹亨表示，攝護腺肥大症狀主要分「阻塞性」和「刺激性」2種，阻塞性會有小便時要等一等或斷斷續續、尿柱較細，較無力、需要用力才解的出來；刺激性則會有頻尿、急尿憋不住及夜尿等情形。

若阻塞過久可能導致不可逆的腎臟實質變薄，還會有膀胱憩室、膀胱結石，甚至尿不出小便來，若萬一腎臟泌尿道感染，也不易康復，太晚處理可能要放尿管，甚至洗腎。平日可多攝取番茄、牡蠣、南瓜籽及十字花科蔬菜等食物有助於預防及改善攝護腺肥大。

呂謹亨，提醒男性50歲後攝護腺會開始增大，只是每個人的速度不同， 一旦有解尿不順的症狀，應儘早到泌尿科門診檢查，簡單的超音波、尿流速就可以診斷，不要等到尿不出來才手術，減少膀胱不可以逆的傷害及腎功能受損的危害。