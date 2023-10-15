人生斜槓經歷豐富的彰化縣員林市老文青吳東興（第二排左四）15日雙喜臨門，親朋好友都來慶賀他新居落成及新書發表。（孫英哲攝）

彰化縣員林市資深文字工作者吳東興，40年前20幾歲擔任塑膠工廠老闆時寫下《總經理日記》一書， 40年後他將該書改寫成《我在公司的日子》，融合自己數十年的生活經驗，分享將公司管理運用於人生管理，希望以管理個案的角度來詮釋人生中所遭遇的種種問題，欲把金針度與人。

被友人稱為老文青的吳東興人生閱歷豐富，家中從事米店生意，中興大學畢業後返鄉，曾任職報社記者、私企總經理、出版社、雜誌社發行人及兼課老師，人生十足大斜槓。

他業餘閒暇酷愛讀書寫作，已出版11本書，繼去年出版《未完之詩以及未完手記》後，花一年多時間，將20多歲時出版的《總經理日記》大幅改寫增補，改名為《我在公司的日子》出版，今天他新居落成兼辦新書發表會，雙喜臨門。

吳東興說，公司生活也是其人生過程中的大部分，他希望用日記體「類小說」較輕鬆的方式，來分享他年輕時在公司任職時的點點滴滴，40年後再度改寫年輕時的《總經理日記》，他期盼能將以前跟現代的經營觀念對比，找出差異或相融之處，並用之於日常生活的做人處事中。

吳東興表示，20幾歲出書時，只是單純想寫出1個年輕總經理初入職場的見聞和心得，經40多年後，環境和心境都已大幅改變，不過，他發覺40多年前寫的一些觀點和理論，甚或一些心得，到現在仍是有用，所以改寫時除了保留他認為有用的部分外，其餘均大幅加入現今觀念，以應時代之所需。

書的內容共分「本文」、「公司人語」及「名句啟示」等3大部分，等於是3道料理，這3道料理又由各種不同的菜色所組成。他說，一方面分享個人經營實務與管理相關知識，另一方面，此書可謂文學與管理的對話，更是老文青與年輕總經理的心靈交流，「欲把金針度與人。」

文學街出版社發行人馬水金表示，吳東興年輕時酷愛讀書寫作，也出了8本散文、小說集，近年出版的首本詩集「非詩之詩以及詩非詩手記」，以1及自傳式散文「人生蒙太奇（吳東興自選集）」，詩集「未完之詩以及未完手記」等，都頗受好評。