彰化縣今天有和美鎮好修里、溪湖鎮忠覺里（同額競選）、社頭鄉廣福村、二水鄉源泉村等4鄉鎮4個村里長補選，經激烈競爭後，分別由葉清欽當選和美好修里長、陳桂春當選溪湖忠覺里長、謝文程當選社頭廣福村長及賴文泉當選二水源泉村長。

彰化縣政府指出，和美鎮好修里長補選選舉人數1448人，投票率為62.98％，有兩名參選人，1號陳勇志得票414票 、2號葉清欽得票491票，由葉清欽當選。

溪湖鎮忠覺里同額競選，選舉人數為1179人，因是同額競選，投票率僅36.90％，當選的陳桂春得票數為433票。

社頭鄉廣福村村長缺額補選選舉人數876人，投票率達66.32％，有兩名參選人，其中1號李建華獲270票，2號謝文程獲301票勝出。

二水鄉源泉村缺額補選選舉人數573人，投票率62.30％，兩名參選人中，1號賴文泉獲214票勝出，2號賴隆全得票數為137票。