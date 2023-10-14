「卦山大縱走彰化兜兜圈」推出4條「卦山大縱走小旅行」路線，分別於10／14、10／28、11／11、11／18等4天帶領參加民眾暢遊員林、彰化、社頭及田中。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府今天早上配合全國登山日在員林藤山步道舉辦健行活動，彰化縣長王惠美與藝人吳鳳與參加民眾感受步道之美，並邀請民眾參與即日起到11月30日的「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動，完登8條登山步道還可抽大獎。

「卦山大縱走彰化兜兜圈」步道健行活動包含彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭中央嶺及18彎古道、田中森林公園步道及二水坑內坑森林步道，一共8條步道路線。

彰化縣長王惠美說，一早看到現場熱情參與的民眾，有的已經走完8條，有的也已經走完4條了，還沒來的，記得來彰化走走！

她表示，今年規畫的8條步道都很有特色，可結合在地景點，以員林藤山步道來說，在山腳下有許多在地美食及遊賞的景點，例如IG打卡熱門地點新夢幻3店包括右舍咖啡、幸福販賣所、塔可利亞，還可到員林興賢書院祈福，參訪警察故事館，樂遊百果山探索樂園、一畝田琉璃仙境休閒農場等觀光景點。

員林市長游振雄指出，現在旅遊的新選項中，登山步道是最熱門的選擇，這幾年藤山步道每逢假日都有幾千人甚至上萬人湧入，近期公所也正在推動生態園區的計畫，未來藤山步道會規畫一個不同的路線，包括新做木棧道來結合整個員林市，假日市集也在規畫中。

卦山大縱走共設置16個數位寶石集章點，民眾只要上網報名並下載LINE「愛玩彰化」APP參與卦山大縱走活動，每條路線完成2枚數位寶石集章任務，即可兌換步道完登禮，完成4條路線以上，還可抽大獎，獎品有Apple Watch、美利達折疊腳踏車、登山杖、露營休閒椅、行李箱套、台灣好行套票等。

主辦單位這次還推出4條「卦山大縱走小旅行」路線，分別於10／14、10／28、11／11、11／18等4天，帶領大家暢遊員林、彰化、社頭及田中，走訪在地文化景點、品嚐特色小吃，有興趣參加的民眾可查詢彰化縣政府旅遊資訊網站。