大陸一名年輕男子為了拜神求財，日前熬夜加班後，獨自登山到廟裡拜財神，卻因體虛於途中暈倒，全身摔傷滿是血跡，救援人員獲報後上山搜救，未料男子獲救後，竟向搜救人員表示：「等我拜完財神再送醫院可以嗎？」令搜救隊員痛罵：「會出大事的，命還要不要？」

根據陸媒報導，大陸杭州靈隱寺觀光風景區北高峰，有一名男子16日前往登山時昏倒在山路，當地救援隊獲報緊急上山救援，抵達現場後發現，該名男子頭臉部因摔傷撞擊滿是血跡，手不停的發抖且意識不清。

當搜救隊員準備將他送下山送醫時，他竟開口詢問：「等我拜完財神再送醫院可以嗎？我要先去拜財神廟。」搜救人員聽到後傻眼，連忙勸他先到醫院治療，還提醒：「現在頭部受傷，若拜財神時頭一低，讓腦部充血，是要出大事的，萬一有什麼情況，命還要不要？」

而男子最終在勸說下同意下山治療，並在醫院縫合傷口後返家休息。據了解，男子前一天晚上加班至凌晨，自覺近期運氣有些不順，特地登山前往財神廟祈福，卻在距離財神廟20公尺處暈厥摔倒在地。