國慶晚會首度移師台南，晚會黃金演出陣容包括金曲歌王洪榮宏、陳建瑋、羅文裕及新科金曲歌后鄭宜農等通通入列，含金量十足，另大馬才子黃明志更跨海助陣，首度參加國家級的盛會直呼好興奮。

本身就是台南人的洪榮宏回憶，小時候就住在台南市區東門市場旁，讀小學時，每天放學回家就會看到父親洪一峰老師在認真教學，所以現在只要回到台南就特別思念父親，兒時場景記憶也很容易湧上心頭，因此今年國慶晚會將選唱《思慕的人》來懷念父親及文化古都對他的影響。

他也賣關子，將邀年輕輩的鄭宜農合唱一首經典台語國民情歌，屆時大家記得跟著大聲唱。對在地美食如數家珍的他，也答應要帶同行的老婆吃遍擔仔麵、鱔魚意麵跟蝦仁飯各項台南美食。

跨海助陣演出的大馬歌手黃明志，因為從來未當過兵也未曾勞軍過，能在各式戰機圍繞的空軍基地裡表演，非常期待與興奮，將和台灣嘻哈始祖大支老師一起為國慶設計精彩演出。

台南市長黃偉哲表示，為了迎接史上最多參與人數的國慶晚會，今年節目內容共分5大主軸，每一段都是經典的跨界組合。開場先由國際知名的十鼓擊樂團加上戲曲王子余凱揚以台語詩詞展現磅礡氣勢；客語金曲歌王羅文裕、搖滾小小兵及泰雅學堂合唱團共同演出《山海一家人》。

洪榮宏、鄭宜農、陳建瑋以金曲連發向國寶大師致敬；顏冠希、魏買加、洛克、阿跨面、比杰及統一獅Uni-Girls共同演出熱鬧精彩的《嘻哈熱血新世代》；大支老師及來自馬來西亞的黃明志則擔當壓軸，演出《民主同心、四海一家》展現台灣國際友誼的力量；黃偉哲說。今年最特別是，晚會舞台是國內首度結合C130運輸機、IDF等戰機搭建，兩側更有阿帕契直昇機、幻象2000、F16、黑鷹直升機等一字排開，民眾可以近距離欣賞空軍精良武器設備，如同沉浸式體驗國家壯盛軍容。「民主台灣、堅韌永續」國慶晚會將於10月8日晚上6點半於空軍台南基地盛大演出，採實名預先報名制入場，晚會則由三立新聞台、三立國際台、MTV台現場直播。