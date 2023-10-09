民進黨總統參選人賴清德日前在中山大學座談會時，被1名女學生問到民進黨貪污相關問題，卻反要對方拿出具體事證，事後女學生還因此遭側翼肉搜，引發外界熱議。對此，資深媒體人謝寒冰翻出行政院前發言人陳宗彥，在台南市民政局長任內接受性招待、台南市議長邱莉莉於正副議長選舉期間，涉入賄選被起訴等弊案，砲轟賴「就是雙標」。

謝寒冰昨（8）日晚間在網路節目《民眾之聲》砲轟，賴清德過去曾遭側翼攻擊，但現在卻放任它們去攻擊別人，完全不把女學生放在眼裡。謝寒冰也反問賴清德，若是民進黨真的沒有貪污問題，那麼他今年初在台南時，為何要叫當地綠營要角站起來道歉？

謝寒冰以賴清德的本命區台南市舉例，提出了民進黨貪腐的具體事證，首先，陳宗彥曾接受性招待，在事發當時，他是賴清德市府的民政局長；台南市經發局前局長陳凱凌不只同樣接受性招待，還涉嫌收賄；民進黨前中執委郭再欽，是台南學甲爐渣案主嫌和88槍案關係人；與賴清德關係友好的邱莉莉，因正副議長賄選案而被起訴。

謝寒冰再次砲轟，賴清德「就是雙標」，但也提到，賴現在就是打算靠著在野分裂，以及自己有35%的穩定支持度「躺著選」，因此他呼籲，大家要團結，再讓民進黨執政「那還得了？」