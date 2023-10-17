最近不少學校陸續舉辦畢業旅行，高雄岡山國小六年級導師林晉如規定學生畢旅不得帶手機，還列舉10大理由，包括半夜滑手機不睡覺，影響隔天旅遊品質，以及虛擬世界恐讓學生無法充分走進大自然等，獲得一票家長認同，但卻讓學生哀鴻遍野，尤其是女學生因不能拍照感到非常憤怒，也有網友不挺。

林晉如上周五（13日）於個人臉書粉專指出，以前帶學生參加畢業旅行，每個人都是認真地玩、晚上打枕頭戰、一起睡飯店、跟同學夜遊，那個年代連LINE都沒有，學生照樣玩得很開心，如今3C產品盛行，為確保學生盡情參與畢旅，不受虛擬世界影響，甚至剝奪睡眠，讓孩子在3天2夜的畢業旅行中享受最深度旅行，她宣布畢業旅行不能帶手機，並受到絕大多數家長支持，但學生們卻各個哀怨萬分，尤其是女生學生因不能拍照，非常生氣。

林晉如認為，旅遊品質要好，要玩得安全，就是不要帶手機，她列舉禁止帶手機的10大理由，包括畢旅父母管不到，學生狂滑手機，甚至半夜不睡覺打手遊，不僅影響免疫系統及專注力，還會降低旅遊品質；同時虛擬世界會讓學生忽略戶外體驗，無法走進大自然等。

林晉如說畢旅她會全程拍照，到定點也會通知家長，團體照會上傳家長LINE群組，包括用餐會拍照、巡房拍照，夜遊拍照等，開直播也可以，她說自己的興趣就是拍照及錄影，家長隨時可以看得到孩子。另外，飯店房間都有電話，家長可打房內電話，想講多久都可以。

貼文獲得廣大家長贊同，大讚林晉如的觀點非常有智慧且有道理，「謝謝老師的條理分析」、「老師寫的太棒了」、「老師的分析太精闢了」等。但文章被轉到PTT卻讓網友直搖頭，「如果禁手機 ，不如不要去」、「都什麼時代了還在禁帶手機」、「已經不同年代了，幹嘛強迫人家要接受」。