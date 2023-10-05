蝦皮購物「10.10品牌週年慶」自9月底活動暖身開跑至今，與湯姆熊攜手推出的實體蝦皮夾夾樂，累計已有逾3萬的遊玩次數。蝦皮購物還集結多款夯品祭出8折起優惠，百大品牌下單滿額加碼送好禮，搭配「全站299元起免運券」、「全站9折券」、「整點灑60元優惠券」等多重回饋下單超划算。

此外，即日起蝦皮購物攜手愛茉莉太平洋，集結旗下雪花秀、蘭芝、innisfree等六大品牌推出限定公益組合，每販售一組將捐贈10%的金額予Hope癌症希望基金會，購買指定組合、指定品牌滿額即可得由病友暨畫家「蕎安歐北喂」所繪製的「寧靜海」公益提袋，售完為止。

10月10日當天更攜手知名飲料店「再睡5分鐘」集結14款經典飲品下殺最低49元起，讓用戶雙十出遊每天 都能放肆大口喝手搖。不僅飲品豪祭優惠，更要讓你吃得飽！「Shopee Sweet找甜點」獨家攜手昭和浪漫冰室及似果烘焙聯名推出「鹽可頌組」、「大人の洋菓子組」兩款暖心甜點組合，10／5至10／18下單蛋糕甜點類商品滿699元現折70元、滿499元現折50元 。