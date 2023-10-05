10月瘋萬聖！義大遊樂世界整個10月天天都是萬聖節，裝扮入園先送神秘禮，線上票選還有機會獲得萬元住宿券，雙十玩樂園第2人更只要10元！

義大遊樂世界表示，本週六全台最搞怪、最精彩的「義大萬聖趴」歡樂登場，雙人套票只要500元一起玩翻連假週末夜！義大Outlet Mall10月週週滿額送好禮，雙十連假加碼滿1010元抽精品包、住宿券、按摩椅，還有來店禮SPA券等你拿，快趁假期揪團衝義大！

義大世界表示，每年最好玩的萬聖夜就在10月7日「義大萬聖趴」！今年有超人氣icyball冰球樂團跟你一起「搖啊搖」，還有YOYO香蕉哥哥、橘子姊姊熱力唱跳嗨翻全場，讓你一票暢玩夜間最美樂園，看最氣勢磅礡的火山夜秀，還能免費搭摩天輪看超美夜景，沒來義大過別說你玩過萬聖節！

雙十玩義大遊樂世界第2人只要10元！邀你一起變裝搞怪瘋萬聖，上傳照片入選再送萬豪酒店住宿券和餐券，10月11日起「午後驚魂」裝扮入園再享499元優惠。