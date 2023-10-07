不只賞焰火，國慶連假來台中，走到哪都有優惠！台中市政府經發局響應國慶焰火，串連在地糕餅、伴手禮、捷運沿線、商圈、旅宿及鍋烤等業者超過300家，於今(7)日至10日推出「慶雙十送二十-來台中打8折」活動，店家優惠豐富多元，還有限量1,000個特製「雙十狀元糕」，只要參加10日國慶升旗典禮，憑連假期間在台中消費發票2張就能免費兌換1個！

經發局長張峯源表示，睽違九年，國慶焰火回歸，為讓各地遊客賓至如歸，賞焰火之餘也能利用4天連假遊遍台中，號召超過300個合作店家，涵蓋食宿遊購推出「慶雙十送二十-來台中8折」、「綻放雙十台中商圈好好購」期間限定優惠，同時台中市糕餅商業同業公會作為在地特色產業，也響應國慶焰火，特別製作限量節慶限定版「雙十狀元糕」，代表百工百業同慶雙十！

經發局說明，「慶雙十送二十-來台中8折」包含免持證明及憑連假期間到台中的公共運輸證明兩大類型，可享全館及部分商品最高8折、折扣優惠、免費贈品或消費滿額送等多重好康；另「綻放雙十台中商圈好好購」則結合台中13處商圈推出合作店家優惠，折扣與贈品利多盡出，如昌平皮鞋商圈部分店家全館最高達65折、於谷關商圈店家說出「國慶焰火在台中」通關密語住宿還能加贈晚餐，而天津商圈更祭出22家全館8折優惠。詳細資訊洽經發局網站「國慶焰火好吃好玩專區」。

來台中消費-享雙十狀元糕免費換。(圖/台中市政府經濟發展局提供)

經發局補充，「雙十狀元糕」兌換活動，歡迎民眾在國慶日當天早上至市府廣場參加升旗典禮，可以憑連假期間(10月7日至10日)在台中消費發票2張兌換1個，限量1,000個，預計於典禮結束後8時30分開始發放，「糕餅之都」最精緻的手藝絕對值得期待！(臺中市政府經濟發展局廣告)