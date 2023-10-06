一名女網友在蝦皮賣東西，其中一款日本很紅的OK繃被官方強制下架，2個月後竟收到衛生局寄的陳述意見通知書，讓她錯愕不已。許多網友都建議她趕緊認錯，表現出誠意；也有不少過來人表示，曾無意間販售醫療用品遭罰3萬元，「基本上收到衛生局來函都是要罰錢了」，呼籲民眾上網賣東西要特別小心。

一名女網友在《Dcard》發文表示，平常會在蝦皮賣東西，今年8月PO出一款日本很紅的OK繃，沒想到被官方強制下架，日前又收到衛生局寄來的陳述意見通知書；她求助「有沒有人可以分享怎麼寫？當初真的不知道販售OK繃是違法的。」

許多網友都建議原PO如實回應，「只要回覆認錯就好囉，如果還沒賣出商品，一切都有救」、「裝可憐＋表現誠意道歉，絕對不要打電話去罵或態度惡劣，然後就看承辦人員領不領情了。」

這篇文章也釣出不少苦主，「之前也賣到醫療用品被罰3萬」、「3萬先準備好，就我自學《藥事法》5年經驗，妳就算寫了意見書也是會被罰錢」、「之前高中賣隱眼盒子，後來帳號沒用了，某天突然被檢舉，寫了也沒用，就是被罰3萬。」

根據衛生福利部指出，OK繃、紗布、棉花棒、護具、保險套、束腹帶、隱形眼鏡等皆為醫療用品，販賣將違反《藥事法》第27條規定，得處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。