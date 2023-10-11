騰雲在業務佈局上利用品牌力，以代理結構朝向海外進行拓展，其中，在10月臨時董事會中通過擬於日本東京與當地策略夥伴一同投資設立子公司一案，預計2024年第1季完成公司設立，積極進軍日本。騰雲代理發言人張雅筑指出，台灣遊客於日本的總消費額日前已超過美國居於觀光總消費額之首，台日之間在數位轉型架構整合成為剛需，因此騰雲近期不但持續獲取日本當地大型數位轉型訂單，目前更已服務超過250個在地商家，其支付平台今年迄今已協助超過10億元日幣的交易，日商整體營收貢獻超過25％，伴隨日本子公司的設立，預期日本子公司的成立將迅速為母公司挹注營收。

騰雲指出，在AI軟體方案的國際拓展策略上，首重生態系的整合，透過不同的策略夥伴建立客、商、金流一體化的解決方案是獲取訂單並拉升經濟規模的關鍵，近期騰雲亦計畫透過策略投資加速方案生態系建置，就成熟的支付金融科技、行銷科技、AI大數據分析、智慧終端整合等方案進行資本合作，快速延伸產品技術的深度及廣度，奠定集團長期的營運及獲利成長基礎。