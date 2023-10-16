在利多題材激勵下，漢唐股價13日盤中觸及244.5元、創近2年半高點，惟終場以小跌0.21％做收，今（16）日小幅開低後在買盤敲進下回穩，小漲0.63％至239.5元，截至午盤持穩紅盤。三大法人自11日起轉站多方，上周合計買超767張。

漢唐2023年9月自結合併營收衝上96.05億元，月增達1.56倍、年增達86.61％，改寫歷史新高。使第三季合併營收175.46億元，雖季減0.42％、仍年增25.22％，創同期新高、歷史第三高。累計前三季合併營收507.37億元、年增達70.17％，已提前改寫年度新高。

漢唐業務長暨發言人許俊源先前法說時表示，今年景氣雖不如去年熱絡，主要客戶投資速度有所緩和，但並未大幅減少。截至5月底，漢唐在手訂單規模達601.79億元。根據過往經驗，預估至年底約有3分之1的在手訂單可執行完畢認列營收。

投顧法人預期，漢唐今年各季營收大致相當，預估全年營收將成長15％，稅後淨利小增近4％，每股盈餘約21.8元。由於客戶在新竹、高雄、台中、中國大陸均有廠務工程新需求，預期明年營收及獲利仍有機會再成長。