一般人認知的汽機車輪胎大多是黑色的，但早期的輪胎其實是白色或淺褐色，是橡膠本身的顏色，後來為了提高輪胎的強度、耐磨性和抓地力才再加工，在橡膠中混入硫磺及碳黑，當中的碳黑導致輪胎變為黑色，而碳黑的黑色炭粒通過熱分解而成，可提高橡膠強度，強化輪胎的性能。

據日媒報導，早期輪胎都是白色或淺褐色，因當時所使用的天然橡膠顏色本來就是白色，但單純以橡膠製成的輪胎耐久性不佳，因此在1912年開始混入碳黑（又稱碳煙），以增加輪胎的強度，才開始有黑色輪胎。

日本輪胎製造大廠普利司通（BRIDGESTONE）表示，碳黑以碳氫化合物為原料，經過熱分解或不完全燃燒等方式處理後所得的產物，可提高橡膠的強度，提高輪胎的性能，而碳黑除用於輪胎，也會應用在黑色顏料、睫毛膏或碳粉等。

普利司通指出，加強輪胎的耐用度，僅加入碳黑還不夠，由於輪胎需承受巨大壓力，耗損速度快，橡膠加入碳黑之前，必須先經過硫化，讓硫磺加熱混入橡膠來增加強度，後續再加入碳黑，強度和耐磨損性就會大大提高，抓地力也會提升。