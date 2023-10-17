警方於輪胎快速修補劑中發現毒品。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

除了毒品，洪嫌於租屋處藏多把槍枝。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1名洪姓男子多次涉槍、毒案被捕，高雄警方再接獲線報，得悉他又擁有槍、毒，日前於一處停車場將他逮捕，不過1名經驗老道的小隊長於雜物堆中發現一罐「輪胎快速修補劑」有問題，外表看似正常，但旋轉底蓋發現裡面藏有多包毒品，洪男只好乖乖認栽。該名小隊長不是第一次抓到他持毒，上次將槍毒藏在變壓器和佛桌中，一樣全被搜出。

高雄市刑大偵查第五隊14分隊獲報指出，高雄1名51歲的洪姓男子涉嫌毒品案並且擁槍自重，但他行蹤飄忽，警方鍥而不捨終掌握行蹤，經埋伏守候其經常出沒場所，於上個月26日，趁他現身於苓雅區一處停車場時上前盤查，他措手不及，還直呼：「怎麼這麼多人！」

其中，1名經驗老道刑警陳致宏小隊長在搜查過程中，發現一袋雜物中有一罐「輪胎快速修補劑」，直覺不尋常，拿起修補劑摸了摸，並嘗試旋轉底蓋後發現，竟有多包毒品海洛因藏匿於內，再前往洪男屏東東港藏匿租屋處搜查，又發現具殺傷力的手槍、子彈及鎮暴槍等物品，全案詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

該名洪姓毒犯去年就曾經因持槍毒遭同樣遭刑大偵查第五隊查獲，當時洪嫌將毒品藏在變壓器、槍枝強在佛桌中，依舊逃不過小隊長陳致宏鷹眼，陳致宏從警30多年，還曾獲全國模範警察，緝毒有一招，不僅這次從輪胎快速修補劑、變壓器搜毒，他還曾在電風扇，甚至連洗面乳中都能發現毒犯所藏的毒品，由於毒犯都「太會藏」，因此每次搜索時，他都不放過任何可疑角落。