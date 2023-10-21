米可白得女配角獎。（三立提供）

米可白得女配角獎。（三立提供）

戲劇類女配角獎由首度以演員身分入圍的趙亦瑄（米可白），以公視時代生活劇《牛車來去》的千佳一角，獲獎！米可白聽到得獎第一瞬間就爆哭，上台致詞時全程哽咽：「大家好，我是米可白，我是一個演員，謝謝評審看到我的努力，謝謝《牛車來去》，我真的好愛你們，謝謝李岳峰導演、製作人，給我千佳這麼好的角色，謝謝身邊每一個演員，因為有你們，我才可以拿到獎。我以前是兒童台的姊姊，後來變成通告藝人，現在變成演員，我真的很喜歡演戲。媽媽，我為妳爭光了！」

真性情的米可白到了新聞中心還是情緒激動，笑說她真的忘記台上講了什麼，只記得一直在哭，哭到在台上看前方、台下都糊糊的，眼睛都是淚，好像在做夢，然後就哭著下台了。她說，演千佳這角色其實很害怕，要喪夫喪子，還要維持這個家，老公又喜歡別人，所以內心掙扎痛苦，她殺青後1個月無法平復。

她說自己出道18年，19歲就當兒童台姊姊5年、當通告藝人5年，成為演員8年，過程中很多人不看好她、覺得她做不到，只會嘻嘻哈哈，所以演員之路上有過一些挫折，曾經試鏡女配角，結果變成戲份超少的女6、女7，很感謝導演給她發揮空間、金鐘評審看到她的努力。至於得獎獎金要用來請劇組吃飯。