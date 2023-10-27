「金馬60電影論壇」，將於11月23日舉辦「表演論壇」與「新導演論壇」，邀請本屆金馬獎最佳男主角與新導演入圍者齊聚一堂，暢談表演與創作的甘苦與心得。此外，金馬更首度與線上課程品牌「學籽文創」合作，推出「金馬電影大師線上課程」，邀請音效大師杜篤之、王牌監製葉如芬，與金馬執委會執行長聞天祥線上開講。

「表演論壇」邀請《關於我和鬼變成家人的那件事》雙料入圍本屆金馬獎最佳男主角的許光漢、林柏宏，和以《周處除三害》2度挑戰金馬影帝的阮經天、以《富都青年》首度提名金馬的金鐘視帝吳慷仁，以及今年甫以《疫起》獲得台北電影獎影帝的王柏傑。5位準影帝將面對面交流表演心法，分享詮釋角色過程中遇上的種種挑戰與突破。

「新導演論壇」則邀來演而優則導、以《愛是一把槍》奪得威尼斯影展未來之獅獎的李鴻其、以《富都青年》獲得金馬獎7項提名的馬來西亞導演王禮霖、創作《年少日記》入圍金馬獎最佳劇情片等5項提名的香港編導卓亦謙、以 《大山來了》同時入圍新導演和原著劇本的孫杰 ，與執導《這個女人》的青年藝術家阿爛。五位入圍本屆金馬獎最佳新導演的新銳，將一同娓娓道來如何踏上生涯首部長片作品的創作之路，與沿途付出的心血和努力。

為了讓人人都能直接向業界大師取經，金馬亦首度與擅長打造高品質線上課程的「學籽文創」合作，開設金馬電影大師線上課程「下一道光」。首發三門課程，包含曾獲12座金馬獎的音效大師杜篤之開設的「聲音設計」，他將以累積50年的工作心法，傳授如何打造暗藏敘事張力的聲音。領導團隊奪得26座金馬獎的監製葉如芬，將講授「製片與管理」，分享累積30年的寶貴經驗，大方公開孵化創意的秘訣。而金馬執委會執行長聞天祥開設的「影迷學」，則將從類型、角色、敘事等細節娓娓道來，為觀眾深度剖析電影。三位導師皆提出了紮實課綱傾囊相授，帶領學員深入電影幕後工作現場。

「金馬電影大師線上課程」將於11月3日22：00起陸續開售，詳細資訊可見學籽文創課程頁面。更多相關消息將於金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram陸續公佈，敬請期待。