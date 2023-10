美國商會執行長林博智、荷商席佛作大會論壇演講。(國際扶輪提供)

扶輪國際青年領袖奬在台舉行。(國際扶輪提供)

國際扶輪3521地區主辦的2023年國際扶輪青年領袖獎台北論壇28日在台北揭幕,來自20個國家的菁英青年展開兩天論壇研討交流,台北市長蔣萬安特別以中英文信函表達歡迎之意,介紹臺北市是個「三十分鐘的城市」,可以快速飽覽北台灣特色。

國際扶輪在世界各地針對青年舉辦的年度活動(Rotary Youth Leadership Awards,簡稱RYLA),此次論壇是由國際扶輪3521地區主辦,台北市政府觀傳局協辦,在台北醫學院的國際會議中心舉行。3521地區總監章金元在開幕式表示,本次活動最主要是希望各國的青年齊聚一堂互相的交流,在不同文化的衝擊之下了解彼此,促進世界和平。因此請到國際連結豐富的前總監馬靜如律師籌備此國際英語論壇,希望在最近國際戰亂紛爭頻繁的環境中,讓來自世界各地人士能夠多了解台灣,對台灣的文化、民主各方面多多為我們宣傳與支持。

學員們在論壇前兩天即陸續抵達,住在扶輪社友的接待家庭,感受台灣的風土人情,紛紛在社群網站如雪片般的向全世界分享台灣見聞,美麗寶島贏得了大家的心。大會開始時正式介紹了每一位學員,他們帶著自己的國旗向全場打招呼。這群22至35歲的青年,至少有一年的職場經驗,於各行各業有所專精。土耳其的艾琳除了參加論壇還安排了中南部的教育心理學專家。來自法國的何駒從事牙醫設施,說自己事實上已在台灣工作兩年,對論壇主講人之一波⼠頓科技公司總經理所講的「如何增強我們的適應力」特別有感。

來自烏克蘭的雪佛索娃Daria Shevtsova費盡艱辛來到台灣,她表示自己因戰爭而離開家園,目前暫居法國,這次來到台灣參加RYLA學習領導力,相信能幫助自己順利開始律師工作,更希望有朝一日能將所學帶回家鄉。

3521地區在此次論壇特別邀請了五位重量級人士為青年作演說及討論交流,包括四位外商企業的在台最高領導外籍CEO,擔綱分享青年領袖奬所追求的四大理念,及中華經濟研究院王健全副院長為國際青年分析國際及兩岸經濟展望。

此次論壇舉行兩場演講及討論:美國商會執行長林博智Patrick Lin,曾擔任美國白宮研究員,他為中外青年主講增加我們的影響力(Increase Our Impact)。荷商波⼠頓科技有限公司總經理Dan Silver主講增強我們的適應力( Increase Our Ability to Adapt)。

每一場演講後並有座談開放學員發問、再有90分鐘的分組討論,由扶輪社友們導引討論,大家由陌生到熱烈發言,充份達到論壇教學相長的目標。年輕學員們都非常投入,覺得收穫滿滿為他們未來的人生都有很大的啟示。

29日還有兩場演說,永鑫能源董事總經理Leo Seewald主講擴展我們的觸及-(Expand Our Reach)台灣諾華公司總裁Frances Milnes 主講 促進參與者投入(Enhance Participant Engagement)。

國際扶輪3521地區是今年全球扶輪本屆目前唯一舉辦國際論壇的地區,籌備團隊作了近一年的準備,還安排了來自好萊塢廸士尼動畫團隊的Davy Liu在歡迎晚會分享、及最後一天的城市旅遊及惜別晚會,讓中外青年把台灣這一站當成生命的重要的里程碑。