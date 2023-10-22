李千娜跟黃尚禾穩定交往2年多，於本月5日登記結婚，攜手共度下半輩子，稍早，她公佈已經懷有身孕的好消息，讓粉絲紛紛湧入留言獻上祝福。

李千娜與黃尚禾在電影《少年吔》中飾演情侶，結果假戲真做陷入熱戀，穩定交往2年決定共組家庭，於本月5日登記結婚，黃尚禾公開求婚影片時，透露光剪輯時就感動到淚流滿面，未料，稍早再度傳出好消息，李千娜在社群公開超音波照及媽媽手冊，宣布懷有身孕的喜訊，接著強調：「一切很感恩，很幸運，很珍惜」，除了謝謝老公及家人，更抱著滿懷期待的心情表示：「用滿滿的愛迎接Yellow的到來」。

此外，李千娜幽默表示：「好像大家已經與疫情共存，也似乎太日常，我的家人看到兩條線都叫我要保重，沒有一個例外，讓我哭笑不得」，眼見她宣布好消息，網友紛紛獻上祝福：「恭喜， 有了愛的結晶」、「好活潑的寶寶，恭喜千娜」、「恭喜~~一起迎接龍寶寶」、「好意外的驚喜喔」、「感動到都泛淚了」、「yellow 終於跟大家見面了」。

李千娜從《超級星光大道》出道後，被爆料在19歲時就結過婚，還育有一對子女，不過23歲就離婚變成單親媽媽，對此，她不但大方承認此事，更透露會抽空參與孩子的重要時刻，不會錯過他們成長的每一個階段。